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Cem Uzan, Ali Babacan ve Abdüllatif Şener'i suçladı

Yakın zamanda Türkiye'ye döneceğini ifade eden Cem Uzan, kendisine kurulan kumpastan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener'i suçlu tuttu.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 09:20..
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Türkiye siyasetinin hafızasına 2002 seçimlerindeki vaatleriyle kazınan Cem Uzan, daha sonra TMSF'nin şirketlerine el koymasının ardından Fransa'ya iltica etmişti.

Bu süreçte hakkında açılan davaların büyük bir kısmından aklandığını ifade eden Uzan, yakın tarihlerde Türkiye'ye dönüş yapacağını da belirtti.

Cem Uzan'ın Türkiye'ye döndüğünde siyasete de girmesi beklenirken; Twitter'dan yaptığı açıklamarla siyasi tartışamalara şimdiden girmeye başladı.

"HIRSIZLAR"

Ünlü işadamı dün akşam yaptığı paylaşımda; "Uzan Ailesi'ne kurulan kumpasın sorumlusu hırsızlar Ali Babacan - Abdüllatif Şener" diyerek dönemin bakanlarını suçladı.

Cem Uzan, Ali Babacan ve Abdüllatif Şener'i suçladı

"ERDOĞAN VE GÜLER'İ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Abdüllatif Şener ise cevap olarak; "Cem Uzan başına gelenler nedeniyle Erdoğan karşıtlarına saldırmaya başlamış. Ne hikmetse, süreci başlatan en önemli iki ismi; o günkü Başbakan Erdoğan ve Enerji Bakanı Güler’i görmezden geliyor. Korkusu mu var, umudu mu, yahut bir anlaşması mı? Göreceğiz!" dedi.

Cem Uzan, Ali Babacan ve Abdüllatif Şener'i suçladı

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