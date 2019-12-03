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Cem Yılmaz'a açılan tazminat davası reddedildi

Geçtiğimiz aylarda Twitter üzerinden Prof. Dr. Orhan Kural'a "Benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum." diyen ünlü komedyene, mahkemeden iyi haber geldi.

DHA | 03.12.2019 - 12:51..
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Mart 2019'da Londra'daki Eventim Apollo eğlence mekanında gösteri düzenleyen Cem Yılmaz'a 18 yaş sınırlandırması gelince, Prof. Dr. Orhan Kural bunu Twitter üzerinden beğendiğini belirterek, "İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı, bravo. Yıllardır anlamaya çalışıyorum." demişti.

"TERAPİ GÖRÜN"

Bunun üzerine ünlü komedyen "Orhan Kural Bey sizi sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum. Ama artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum." karşılığını vermişti.

Cem Yılmaz'a açılan tazminat davası reddedildi

DİLEKÇE VERDİ

Orhan Kural da asliye ceza mahkemesine dilekçe sunarak, Cem Yılmaz'ın kendisini hedef gösterdiğini savunmuş, alay konusu haline getirildiğini ve küfürlere maruz kaldığı öne sürmüştü.

Cem Yılmaz'a açılan tazminat davası reddedildi

MAHKEME ÇIKIŞI AĞLADI

Aradan geçen zamanın ardından İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davanın duruşması görüldü. Duruşmaya, davacı Orhan Kural avukatı ile katılırken; davalı Cem Yılmaz gelmedi. Yılmaz'ı avukatı temsil etti. Mahkeme Prof. Dr. Orhan Kural'ın, sosyal medya hesabı Twitter'da kendisi hakkında paylaşımda bulunan Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davasını reddetti. Karara çok üzüldüğünü belirten Orhan Kural, mahkeme çıkışında ağladı.

Cem Yılmaz'a açılan tazminat davası reddedildi

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