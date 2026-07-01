Cemil Tugay hakkında AK Parti iddiası

CHP'de mutlak butlan sonrası bölünme sürüyor.

Özgür Özel ve ekibinin görevi sona ererken Kemal Kılıçdaroğlu, partinin başına geri döndü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına dönmesi sonrası CHP'de çift başlılık sürüyor.

Yaşanan kaos ve yolsuzluk davalarından bunalan bazı belediye başkanları ise hizmet edebilmek adına AK Parti'ye geçiyor.

CHP'de geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da istifa etmesi günlerce konuşulmuştu.

Şimdi Tugay için AK Parti'ye geçeceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR

TGRT ekranlarında konuşan gazeteci Mustafa Yavuz, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğini iddia etti.

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmek için İzmir'de yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Yavuz, yayında şöyle dedi;

"CEMİL TUGAY AK PARTİ YOLUNDA"

"Cemil Tugay...

Cemil Tugay'ın, yeni partinin kuruluş aşamasında Özgür Özel'in yanlarında olacağını söyledi ama Cemil Tugay iki nedenden dolayı o gün orada olmadı.

Bir, Cemil Tugay şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek için çok yoğun bir kulis ve temas halinde.

"TUGAY AK PARTİ'YE GEÇMEK İÇİN YOĞUN BİR ÇABA GÖSTERİYOR"

Evet, net bilgi söylüyorum. Cemil Tugay, AK Parti'nin İzmir'deki kurmaylarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek için şu anda yoğun bir çaba ya görüşme trafiği içerisinde.

"ÖZEL'LE TUGAY'IN ARASINDAKİ İPLER KOPTU"

Ben devamını getireyim. Özgür Özel'le Cemil Tugay'ın arası zaten bir süredir bozuk.

Ben bugün bu kulis bilgisini alınca hem Cemil Bey'in etrafındaki isimleri aradım özellikle hem de orada Özgür Özel'e yakın isimleri aradım.

Her iki taraf da birbirine neredeyse ağır sözler söyleyecek noktada. Yani ipler zaten kopmuş. Özgür Özel'in ifade ettiği gibi yeni parti kurulduğunda Cemil Tugay yanımızda olacak, öyle bir durum Cemil Tugay tarafında yok kesinlikle.

Cemil Bey AK Parti'ye geçmek için AK Parti'nin İzmir'deki kurmay heyetiyle, kurmay ekibiyle bir temas halinde.

"BİR KARAR BEKLENMİYOR"

Bir ikincisi de yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ceza davası var. Bu ceza davasında yarın karar beklenmiyor. Yarın muhtemelen savcı mütalaasını verecek.

Temmuz ayının sonuna doğru, yani adli tatile çıkmadan önce bununla ilgili bir karar verilmesine kesin gözüyle bakılıyor yargı çevresinde."

ÖZEL'İN İZMİR PROGRAMINA KATILMADI

Hakkında AK Parti iddiası olan Cemil Tugay, geçtiğimiz gün İzmir'de bulunan Özgür Özel'in yanına gitmedi, programlarına eşlik etmedi.

Özel, Tugay sorulunca "Buraya gelmesini zaten beklemem." demişti.

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