Cemil Tugay'ı yalanladı: İstifasına rızam olmadığını söyledim

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ile genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi arasında tartışmalar devam ediyor.

Bu defa ise Özgür Özel, kendi tarafında olan bir CHP'li ile karşı karşıya geldi

"YENİ PARTİYE KATILACAĞIM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK tarafından CHP İzmir il yönetiminin feshedilerek yerine yeni bir il başkanı atanmasına tepki göstererek CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

CHP'den istifa eden Tugay, Özgür Özel tarafından yeni parti kurulacağını ve o partiye katılacağını açıkladı.

"BUNLAR BUNU HAK EDİYOR"

Tugay, aynı açıklamasında istifa etmesi öncesinde Özgür Özel ile de görüştüğünü belirterek Özel'in kendisine "Senin kararın" dediğini söyledi.

İstifasından sonra bir kere daha Özel ile konuştuğunu belirten Tugay, Özel'in "Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor" dediğini iddia etti.

"İSTİFASINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTIM"

Gazeteci İsmail Saymaz ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Tugay'ın anlatımları hakkında görüştüğünü belirttiği Özgür Özel'in açıklamalarını aktardı.

Özel, Saymaz'a yaptığı açıklamada, Tugay'ın iddiasını reddetti.

Tugay'ın CHP'den istifa etmesini engellemeye çalıştığını belirten Özel, şunları söyledi:

“Tugay’ın istifasına engel olmak için İzmir il başkanımıza belediye başkanları grubuna ‘hiçbir başkanın istifasına rızamız olmadığı’ yönünde mesaj attırdım. İstifadan önce Tugay’ı üç kez aradım."

"BUGÜN BİLE GÖRÜŞÜM DÖNMESİ YÖNÜNDE"

Tugay'ın istifasının ardından "Bunlar bunu hak ediyorlar" dediğini de reddeden Özel, şöyle konuştu:

"İstifa tweetinden sonra beni aradı. Partiye ve bana bağlı olduğunu söyledi. Ben istifasına rızam olmadığını söyledim.

‘Bunlar bunu hak ediyor’ demedim. Yalnızca konuşma biterken, ‘Yapacak birşey yok, hayırlısı olsun’ dedim. Bugün bile sorsa görüşüm, geri dönmesi yönündedir.”