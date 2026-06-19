Cemil Tugay'ı köşeye sıkıştıracak eski röportajı

CHP darmaduman.

2023 genel seçimlerinden sonra tepetaklak düşüşe başlayan CHP'de son darbe, 'mutlak butlan' kararı oldu.

Parti içinde 3 yıldan uzun süredir kaynayan gerilim, nihayet en belirgin haliyle ulu orta yaşanmaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu yeniden partinin başına gelirken Özgür Özel ve ekibi, yavaş yavaş yeni parti için girişimlerini hızlandırıyor.

Bu kapsamda CHP'den kitleler halinde kopuşlar beklenirken Özel'in 'İstifa etmeyin' çağrısı, şimdilik bu konuda engel.

İZMİR CHP'NİN ELİNDEN GİTTİ

Fakat partiden ciddi bir ayrılık yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti.

Tugay, yaptığı paylaşımda "Büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

ESKİ RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI

Büyük yankı uyandıran bu istifa partiden en ciddi kopuş olurken Tugay'ın eski bir röportajı gündem oldu.

"PARTİSİNDEN İSTİFA EDEN BAŞKANLIKTAN DA İSTİFA ETMELİ"

19 Ocak 2026'da Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Tugay'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan başkanları eleştirerek "Partisinden istifa eden belediye başkanının, belediye başkanlığından da istifa etmesi gerekir." dediği ortaya çıktı.

İstifa kararı ile birlikte sosyal medyada gündem olan bu röportajı hatırlatılan Tugay'ın, kendi sözüne bağlı kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.