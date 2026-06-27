CENTCOM dün gece İran'a yönelik düzenlenen saldırının görüntülerini paylaştı

ABD ile İsrail'in İran'a geniş çaplı hava ve füze saldırılarıyla tırmanan gerilim, Nisan başı itibarıyla ateşkesle kısmen durulmuştu.

Haziran ortasında Pakistan'ın arabuluculuğunda varılan Mutabakat Zaptı (MoU) ile ABD-İran arasında resmi bir çerçeve oluşturuldu.

MEDYADA İRAN'IN ANLAŞMAYI İHLAL ETTİĞİ YAZDI

Bu anlaşma, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılmasını, yaptırımlarda hafiflemeyi, Lübnan'daki çatışmaların durdurulmasını ve nükleer program konusunda 60 günlük bir müzakere takvimi öngörüyordu.

Ancak anlaşmanın hemen ardından, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde İran destekli saldırılar ve karşılıklı ihlal iddiaları devam etti.

ABD'DEN İRAN'A MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail'in güney Lübnan'daki varlığını sürdürme kararlılığı da gerilimi besleyen unsurlardan biri oldu.

Son dakika bilgileri ardı ardına gelmeye devam ederken, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir ticari gemiye düzenlediği iddia edilen saldırı üzerine ABD, İran'a yönelik sınırlı misilleme saldırısı gerçekleştirdi.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı düzenlenen son saldırıların görüntülerini paylaştı.

CENTCOM ve Pentagon yetkilileri, operasyonun 'kendini savunma' kapsamında ve orantılı olduğunu belirterek, İran'ın önceki gün Hürmüz Boğazı'ndaki ticari seyrüsefere yönelik saldırısına doğrudan yanıt niteliğinde olduğunu vurguladı.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump da olayın ardından İran'ın ateşkes ihlali yaptığını ifade ederek misillemeyi savundu.