Haberler Dünya

CENTCOM: İran, Kuveyt'e doğru balistik füze fırlattı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından engellendiğini bildirdi.

DHA DHA
CENTCOM: İran, Kuveyt'e doğru balistik füze fırlattı
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Orta Doğu’da hareketli günler sürüyor.

ABD ve İran arasındaki savaşta belirsizlik tüm bölge için tehdit oluştururken, İran'dan  Kuveyt’e füze fırlatıldığı açıklandı.

"İRAN, KUVEYT'E BALİSTİK FÜZE FIRLATTI"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “27 Mayıs’ta Doğu saatiyle 22.17’de İran, Kuveyt’e doğru balistik füze fırlattı ve füze Kuveyt güçleri tarafından başarıyla engellendi” ifadeleri kullanıldı.

ATEŞKES İHLALİ

Kuveyt’e yönelik saldırının ateşkes ihlali olarak değerlendirildiği açıklamada, bunun İran’ın beş kamikaze insansız hava aracı (İHA) fırlatmasından saatler sonra gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, ABD ordusunun fırlatılan tüm İHA’ları engellediği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)