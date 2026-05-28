CENTCOM: İran, Kuveyt'e doğru balistik füze fırlattı

Orta Doğu’da hareketli günler sürüyor.

ABD ve İran arasındaki savaşta belirsizlik tüm bölge için tehdit oluştururken, İran'dan Kuveyt’e füze fırlatıldığı açıklandı.

"İRAN, KUVEYT'E BALİSTİK FÜZE FIRLATTI"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “27 Mayıs’ta Doğu saatiyle 22.17’de İran, Kuveyt’e doğru balistik füze fırlattı ve füze Kuveyt güçleri tarafından başarıyla engellendi” ifadeleri kullanıldı.

ATEŞKES İHLALİ

Kuveyt’e yönelik saldırının ateşkes ihlali olarak değerlendirildiği açıklamada, bunun İran’ın beş kamikaze insansız hava aracı (İHA) fırlatmasından saatler sonra gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, ABD ordusunun fırlatılan tüm İHA’ları engellediği aktarıldı.