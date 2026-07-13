CENTCOM İran'ın deniz üssüne ve denizaltısına saldırı anlarını paylaştı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) dün İran’a ait bir denizaltı ile deniz üssüne yönelik saldırıya ilişkin paylaştığı görüntülerde, ABD ordusunun İDA’ları ilk kez bir operasyonda kullanması dikkat çekti.
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ABD ordusu, 7 ve 8 Temmuz'da da "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı saldırı başlattığını duyurdu.
Bu tarihten bu yana saldırılar düzenleyen ABD'ye İran cephesinden de misillemeler geliyor.
Bu kapsamda ABD’nin İran’a yönelik saldırıları devam ediyor.
SALDIRI ANLARI PAYLAŞILDI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün insansız deniz araçları (İDA) ile İran’a ait Bandar Abbas Deniz Üssü’ne ve bir denizaltıya düzenlenen saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.
İDA'LAR İLK KEZ KULLANILDI
CENTCOM, saldırıda üç adet Corsair tipi İDA kullanıldığını belirterek, ABD ordusunun İDA’ları ilk kez bir operasyonda kullandığına dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)