Central Park'ta fayton kazası: 1 ölü

New York'taki Central Park'ta fayton kazası yaşandı.

Kaza sonucu 18 yaşındaki Hindistanlı bir turist hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN İNDİ

Central Park'ta turistlere hizmet veren faytonun sürücüsü, yolcuların fotoğrafını çekmek için faytondan indi.

DÜŞEN GENÇ KURTARILAMADI

Sürücü indiği sırada aniden atın harekete geçmesi sonucu faytonda bulunan 18 yaşındaki Hindistanlı genç araçtan düşerek başını sert şekilde zemine çarptı.

Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

Olayın görüntülerinde atın park içinde hızla koştuğu, yolcuların hareket halindeki araçtan düştüğü ve faytonun daha sonra başka bir faytona çarparak devrildiği görüldü.

SÜRÜCÜ AÇIĞA ALINDI

Olay sonrası yasak olmasına rağmen araçtan inen fayton sürüsücü açığa alındı.

Kazaya neden olan Sampson adlı atın da artık faytonlarda kullanılmayacağı açıklandı.

FAYTONLARIN YASAKLANMASI İSTENİYOR

Söz konusu olay, Central Park'ın simgelerinden biri olan ve turistler tarafından ilgi gören faytonların kaldırılması talepleri yeniden gündeme geldi.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan parkta hizmet sunan faytonların, hayvanlara kötü muamele edildiği ve kent sakinleri için tehlike oluşturduğu gerekçeleri ileri sürülerek yasaklanmasını isteyenler var.