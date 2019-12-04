taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7429
Euro
6.3581
Altın
1476.06
Borsa
107197.73
Gram Altın
272.151
Bitcoin
41463.17

Ceren'in ablası katili anlattı

Oturduğu binada bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in ablası, katil zanlısını gördüğünü söyledi.

DHA | 04.12.2019 - 11:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş
Ceren'in ablası katili anlattı

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi.

Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceren'in katilini ablası görmüş -3

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü, saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in, bale antrenmanı yaptığı kurstan eve kadar olan 2.5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları ile Ceren'in cep telefonunu incelemeye aldı. Özel ekip, Ceren'in en son kimlerle görüştüğünü ve tehdit edilip edilmediğini mercek altına aldı.

Ceren'in katilini ablası görmüş -2

‘REDDEDİLEN’ KURYE GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Polis, 2 kardeşin evine yemek siparişi getiren kurye M.D.'nin, bir süre önce Ceren'e arkadaşlık teklifi ettiğini, ret yanıtı alınca da genç kızı rahatsız etmeye başladığını öğrendi. Bunun üzerine M.D., gece yarısı gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada cinayetle irtibatı bulunamayan kurye, serbest bırakıldı.

Ceren'in katilini ablası görmüş -1

ABLA, KARDEŞİNİN KATİLİNİ GÖRDÜ

Cinayetin ardından polisin bilgisine başvurduğu abla Gizem Özdemir'in, kardeşinin katilini gördüğü ortaya çıktı. Abla Özdemir, polise, "Kardeşim beni telefonla arayarak, bina giriş kapısının anahtarını istedi. Anahtarı atmak için pencereye çıktığımda binanın önünde 40 yaşlarında siyah giyimli bir şahsın olduğunu gördüm. Ceren gelince anahtarı attım. İçeri girene kadar pencerede bekledim. Sonra içeri girdim. Akabinde çığlıklar duydum, aşağı indiğimde, binanın giriş katında kardeşimi kanlar içinde buldum." dedi.

Ceren'in katilini ablası görmüş -4

Ceren'in katilini ablası görmüş -5

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5'i Maliye Bakanlığı'na devredildi

287
İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

244
Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

Kraliçe Elizabeth liderler için resepsiyon düzenledi

114
Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı

168
Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

50
ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

ABD Temsilciler meclisi azil raporunu hazırladı

37
Trump, Macron’u köşeye sıkıştırdı

Trump, Macron’u köşeye sıkıştırdı

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir