Çeşitli suçlardan aranan 52 kişi Ardahan'da yakalandı
Ardahan'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda başta uyuşturucu imal ve ticareti, istismar ve kasten öldürme olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNANLAR DA VAR
Yakalananlar arasında haklarında 11 ile 27 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)