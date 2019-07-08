İzmir’in Çeşme ilçesin açıklarındaki Alev Adası yakınlarında bir teknedekileri kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

KAZA YAPTI

5 kişi bölgede tatil yapıyordu. Muhteşem Acartürk’ün kullandığı ABD bayraklı 17 metrelik ’Giada’ isimli yat, denizde bir süre sonra batık bir teknenin yelken direğine çarptı.

Çeşme’de kaza yapan lüks teknedeki 5 kişi kurtarıldı VİDEO



ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİLER

Çarpmanın etkisiyle hasar gören tekne su almaya başladı. Durumu fark eden kaptan, ’Acil’ koduyla sahil güvenlik ekiplerine telsiz anonsu geçti. Yardım çağrısını alan ekipler, hemen bir operasyon başlattı.

Güvenlik güçleri, kısa sürede olay yerine gelerek, batmak üzere olan yattaki 5 kişiyi hemen kurtardı ve kendi botlarına aldı. Yarısından fazlası suya gömülü olan teknede, Çeşme Marina’ya çekildi.