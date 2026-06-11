Cevdet Yılmaz, Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle toplandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ekonomi politikalarımıza sundukları değerli katkılar dolayısıyla kurul üyelerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." diyerek şunları kaydetti:
DEĞERLENDİRME YAPILDI
"Görüşmemizde, Kurulumuzun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kıymetli üyelerimizin görüş ve önerilerini dinleme imkanımız oldu."
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)