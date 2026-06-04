Cevdet Yılmaz: Türkiye-Türkmenistan arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi var

Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 9. Dönem Toplantısı öncesinde Türk İş Dünyası Buluşması programı gerçekleştirildi.

toplantılarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dost ve kardeş Türkmenistan ile yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımların hızlandırılması, gündemimizin en önemli başlıklarından biri olacaktır." diyerek şu açıklamada bulundu:

"Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) gibi güçlü bir platform altında, Türkmenistan’da faaliyet gösteren iş insanlarımızı buluşturan bu toplantı; hem ortak sorunlara ortak çözümler üretmek hem de yeni iş birliklerinin kapısını aralamak için son derece isabetli bir zemindir."

"TÜRKİYE-TÜRKMENİSTAN ARASINDA 5 MİLYAR DOLARLIK ORTAK TİCARET HACMİ HEDEFİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta katıldığı Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı’nda, "Zengin doğal kaynakları, genç nüfusu ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli ile Türkmenistan’ın stratejik önemi her geçen gün artmaktadır. Liderlerimizin belirlediği 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi var. Amacımız hızla bu 5 milyar dolara ulaşmak ve ardından daha büyük hedeflere yürümeye devam etmek." dedi.

Yılmaz, Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin ekonomik alanda oluşturduğu olumlu yansımalara değinerek, "Türkmenistan ile ortak dil, tarih ve kültürden güç alan ilişkilerimiz, devlet başkanlarımızın vizyoner liderliği sayesinde somut iş birliklerine ve kalıcı yatımlara dönüşmeye devam etmektedir." dedi.

"ZENGİN DOĞAL KAYNAKLARI"

Türkmenistan’ın doğal kaynaklar ile nüfus alanındaki kazanımlarını vurgulayan Yılmaz, "Zengin doğal kaynakları, genç nüfusu ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli ile Türkmenistan’ın stratejik önemi her geçen gün artmaktadır." ifadelerini kullandı.