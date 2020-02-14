Antalya'nın Kemer ilçesinde, polis ve jandarma trafik ekipleri, emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması yaptı.

Polis ekipleri, emniyet kemeri takılı olmadığını tespit ettiği Mustafa E.'nin aracını durdurdu.

"BU YAPILAN ŞEREFSİZLİK"

Ceza işlemi sırasında polisle tartışan sürücü Mustafa E., "Cezayı yazacaksanız yazın ama bu yaptığınız helal değil. Aptalca bir iş. Bakın kamera da orada, şerefsizliğin önde gideni bu yapılan işlem" diyerek polis memuruna hakaret etti.

Ceza yazan polise hakaret etti

İFADESİ ALINDI

132 liralık para cezası uygulanan Mustafa E. hakkında, polis memurunun şikayetçi olması üzerine yasal işlem yapıldı. Polis merkezine götürülen sürücü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.