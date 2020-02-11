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Ceza yazan polisi tehdit eden sürücü

Balıkesir’de ikinci sıraya park eden sürücü, polisle tartıştı. Ceza makbuzunu imzalamayan kadın sürücü, polisi şikayet edeceğini söyleyerek olay yerinden ayrıldı.

İHA | 11.02.2020 - 16:54..
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Balıkesir’in merkez Karesi ilçesinin yoğun caddelerinden birisi olan Anafartalar Caddesi’nde, bir sürücü ve trafik polisi arasında ikinci sıra park tartışması yaşandı.

İkinci sıraya park eden bir aracın sürücüsü, polis ile tartıştı. Uzun süre durmadığını söyleyen kadın sürücü, babası ile telefonla görüşerek içinde bulunduğu durumla ilgili bilgi verdi.

Ceza yazan polise seninle çok pis uğraşacağım diyen sürücü VİDEO

MAKBUZU İMZALAMADI

Polisin uzaktan kendisini gördüğünü ve ceza yazdığını iddia eden araç sürücüsü, daha sonra polisin hatalı parktan dolayı hazırladığı ceza makbuzunu reddetti.

"SENİNLE UĞRAŞACAĞIM"

Makbuza imza atmak istemeyen kadın, kendini görüntüleyen gazetecilere de "Cinayet mi var? Onu mu çekiyorsunuz? Çok komiksiniz gerçekten" dedi.

Ceza makbuzunu teslim alan sürücü, polis ile tartışmasını sürdürerek "Çok samimi söylüyorum. Seninle çok pis uğraşacağım" diyerek olay yerinden ayrıldı.

Ceza yazan polisi tehdit eden sürücü

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