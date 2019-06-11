taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8013
Euro
6.5747
Altın
1326.79
Borsa
92825.57
Gram Altın
247.325

Cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman'da cezaevinden kaçan bir hükümlü, polis kovalamacasıyla yakalandı.

AA | 11.06.2019 - 23:18..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adıyaman'da bir kişi, polisler tarafından durdurulmak istedi, ancak dur ihtarına uymayan adam kaçtı. Bir süre polis kovalamacasına tutulan adam yakalandı. Adamın cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

CEAZEVİ KAÇAĞI ÇIKTI

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, polis ekiplerinin kovalaması sonucu Mara Mahallesi TOKİ konutları yakınlarında yakalandı.

Kaçan şüphelinin Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Mustafa U. olduğu belirlendi.

Cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

Zanlının hırsızlık suçundan 5 yıl 15 ay hapis cezası aldığı ve çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe Euroleague'de şampiyon oldu

Fenerbahçe Euroleague'de şampiyon oldu

236
Biyolojik ailelerine verilen çocuklar hayata alışamadı

Biyolojik ailelerine verilen çocuklar hayata alışamadı

7
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı

Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı

3
Bülent Arınç AK Parti kongresinde

Bülent Arınç AK Parti kongresinde

3
Başakşehir şampiyonluk yolunda ağır yara aldı

Başakşehir şampiyonluk yolunda ağır yara aldı

81
Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti'nin Genel Başkanı

Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti'nin Genel Başkanı

214
FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir