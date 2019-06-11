Cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman'da bir kişi, polisler tarafından durdurulmak istedi, ancak dur ihtarına uymayan adam kaçtı. Bir süre polis kovalamacasına tutulan adam yakalandı. Adamın cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

CEAZEVİ KAÇAĞI ÇIKTI

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, polis ekiplerinin kovalaması sonucu Mara Mahallesi TOKİ konutları yakınlarında yakalandı.

Kaçan şüphelinin Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Mustafa U. olduğu belirlendi.

Zanlının hırsızlık suçundan 5 yıl 15 ay hapis cezası aldığı ve çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.