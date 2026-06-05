ChatGPT'den tarihi rekor: Google, TikTok ve Instagram’ı geride bıraktı

Piyasa araştırma şirketi Sensor Tower verilerine göre popüler yapay zekâ uygulaması ChatGPT, mayıs ayı itibarıyla aylık 1 milyar aktif kullanıcıyı geride bıraktı.

Lansmanından yaklaşık üç yıl sonra bu seviyeye gelen platform; Google Maps, TikTok, Instagram ve YouTube gibi dev rakiplerini geride bırakmayı başardı.

YAPAY ZEKA PAZARINDA ANTHROPIC REKABETİ KIZIŞIYOR

Hızla büyüyen yapay zekâ pazarında OpenAI ile rakibi Anthropic arasındaki rekabet her geçen gün daha da keskinleşiyor.

Veriler, 2026 yılının ilk çeyreğinde Claude uygulamasını yükleyen ABD'li ChatGPT kullanıcılarının bu platformda geçirdikleri aylık sürenin yüzde 5 azaldığını gösteriyor.

Yılın ikinci çeyreği itibarıyla dünya genelinde 56 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Claude, yıllık yüzde 640'lık büyüme oranıyla ChatGPT'nin yüzde 62'lik büyümesini geride bıraktı.

Anthropic halka arz için gizli başvuruda bulunurken, OpenAI şirketinin de önümüzdeki haftalarda resmi başvuru yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.