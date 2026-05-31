Chelsea'dan Arsenal'a Şampiyonlar Ligi göndermesi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiliz ekibi Arsenal finalde karşı karşıya geldi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena'da oynanan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetti.

Paris Saint-Germain, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten karşılaşmada Arsenal’i seri penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek şampiyon oldu.

ARSENAL, DUBLE YAPMA ŞANSINI KAÇIRDI

20 yıl sonra ilk kez yer aldığı finalde hüsran yaşayan Arsenal, İngiltere Premier Lig zaferinin ardından Devler Ligi'ni de kazanarak duble yapma şansını değerlendiremedi.

Final maçının sona ermesinin ardından Arsenal'ın ezeli rakiplerinden birisi olan bir diğer Londra ekibi Chelsea'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

CHELSEA'DEN GÖNDERME

Chelsea'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Şampiyonlar Ligi kupasının görseline yer verilerek, "Gelin ve Londra’nın Kupa Evi’ni ziyaret edin. Stamford Bridge’te Stadyum Turunuzu şimdi ayırtın" ifadeleri kullanıldı.

Chelsea'nin bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.