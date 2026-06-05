Chery'den güç gösterisi: 5 ayda 1 milyon satış barajı aşıldı

Sürdürülebilir kalkınma odaklı çalışmalarıyla öne çıkan Chery Group, küresel pazardaki konumunu güçlü adımlarla pekiştiriyor.

Şirket, yalnızca mayıs ayında dünya genelinde 247 bin 823 araç satışı gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 büyüme kaydetti.

İHRACATTA VE YENİ ENERJİLİ ARAÇLARDA YENİ REKOR

Markanın mayıs ayındaki yurt dışı satışları yüzde 80,5 artışla 181 bin 871 adede ulaşırken, yeni enerjili araç satışları tek ayda ilk kez 100 bin adedi aşmayı başardı.

Şirket, ilk beş ayda toplam 1 milyon 100 bin 921 araç satarak tarihindeki en hızlı 1 milyon sınırını geçme başarısını gösterdi.

Bu dönemde yurt dışı satışları yüzde 69,5 artışla 752 bin 755 adede ulaşan şirket, ilk beş ayda 700 bin ihracat adedini aşan ilk Çinli üretici olarak yeni bir rekor kırdı.

Küresel ölçekte toplam kullanıcı sayısı ise 19,62 milyonu aşarak markanın dünya genelindeki büyük etkisini gözler önüne serdi.

AVRUPA PAZARINDA DEVASE BÜYÜME HIZI

Avrupa'da 24 ülkede faaliyet gösteren Chery, yılın ilk dört ayında bölgede 107 binden fazla araç satarak yüzde 230 oranında dikkat çekici bir büyüme yakaladı.

Birleşik Krallık pazarında mart ve nisan aylarında marka satış sıralamasında ikinci sıraya yükselen üretici, birçok köklü uluslararası rakibini geride bıraktı.