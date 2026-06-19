CHP İzmir İl Başkanlığı'nda 'karanfil' arbedesi

CHP'de "şaibeli kurultay" davasında alınan mutlak butlan kararı sonrası eski-yeni yönetim arasındaki gerginlik devam ediyor.

İzmir İl Başkanlığı’nda devam eden yönetim değişikliği tartışmaları yeni bir olayla yeniden alevlendi.

Partide yaşanan “nöbet” eylemleri sürerken il binasında bu kez, sembolik bir girişim olan “karanfil” krizi gerginliğe neden oldu.

KARANFİLLERLE GELEN GRUBA ENGEL

Merkez Yönetim Kurulu kararıyla il başkanlığına atanan Utku Gümrükçü’ye destek veren bazı partililer, ellerinde karanfillerle il binasına gelmek istedi. Ancak binada nöbet tutan ve mevcut il başkanı Çağatay Güç’e destek veren grup, söz konusu kişilerin içeri girişine izin vermedi.

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SÖZLÜ TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

İl binası önünde başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü. Karanfillerin içeri alınmak istenmesi üzerine taraflar arasında önce sözlü tartışma yaşandı, ardından kısa süreli arbede çıktı. Yaşanan olay sırasında çiçekleri getiren kişi, tepkiler üzerine binadan çıkarıldı.

BİNA KAPILARI GEÇİCİ SÜREYLE KAPATILDI

Gerginliğin artması üzerine il başkanlığı binasının dış kapıları, yaklaşık 15 dakika boyunca kapatıldı. Olası bir gelişmeye karşı önlem alan Güç destekçileri, bina çevresinde kontrolü sağlamaya çalıştı.

Gümrükçü’nün Alsancak’ta bulunduğu ve binaya geleceği yönündeki iddialar ise içeride hareketliliğe neden oldu.

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NÖBET EYLEMİ DEVAM EDİYOR

Parti içinde yaşanan görev değişikliği tartışmalarının ardından başlayan nöbet eyleminin sürdüğü, farklı ilçe teşkilatlarından gelen grupların da binadaki bekleyişe katıldığı öğrenildi.

Taraflar arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle il başkanlığındaki hareketliliğin devam ettiği bildirildi.

SÜREÇTE “MUTLAK BUTLAN” TARTIŞMASI

CHP’de kurultay sürecinin ardından yaşanan gelişmelerin, Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan il başkanlığı değişikliğiyle yeni bir boyut kazandığı ifade ediliyor. Utku Gümrükçü’nün görevlendirilmesine yönelik itirazlar sürerken, parti içindeki gerilimin devam ettiği belirtiliyor.