Dilan Polat hastaneden taburcu oldu: İlk paylaşım geldi

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık eleştirilerin hedefi oldu...

Fenomen Dilan Polat, geçtiğimiz ay Çeşme'de yaşanan silahlı saldırı sonrası gündem oldu.

Dilan Polat, silahlı saldırıda koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın hayatını kaybetmesi sonrası açtığı Instagram canlı yayını ile tepkilere de oldu.

Saldırı sonrası tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen Polat, psikolojik destek amacıyla hastaneye kaldırıldı.

TABURCU OLDU

Günlerdir hastanede bulunan Polat'ın tedavisinin tamamlandığı öğrenildi.

Polat, sağlık kuruluşundan taburcu edilerek evine döndü.

ENGİN POLAT'TAN PAYLAŞIM

Eşinin hastanedeki tedavisi sırasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Engin Polat, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Dilan'ın evden fotoğrafını paylaşan Engin Polat, "Umarım evimizin huzuru sana şifa olur." notunu düştü.

Ablası açıkladı! Dilan Polat ciddi bir tedavi sürecinden geçiyor