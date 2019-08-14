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CHP'den 81 il örgütüne uyarı

CHP Genel Merkezi, parti yetkililerinin vatandaşlarla dini konularda tartışmamasını istedi.

Haber Merkezi | 14.08.2019 - 10:09..
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CHP Genel Merkezi'nden 81 ildeki parti yöneticilerine uyarı yazısı gönderildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasını taşıyan yazıda, parti yetkililerinin dini konularda vatandaşlarla tartışmaması istendi.

81 il yöneticisinin eline ulaşan uyarı metninde, Türk ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili de eleştiri yapılmaması gerektiğinin altı çizildi.

"KUTLAMA MESAJI DIŞINDA DİNİ KONULARA GİRMEYİN"

CHP Genel Merkezi'nin 81 ile gönderdiği o uyarılardan bir kısım;

"Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemeli. Röportaj ve televizyon programlarında konu ile ilgili gelen ısrarlı sorulara, dini konuların siyasilerin değil konu ile ilgili ilahiyat kökenli akademisyenler ile din alimlerinin cevap vermesi gerektiğine vurgu yapılmalı. Siyasilerin din konuşmasının dini siyasete alet etmek olduğu vurgusu yapılabilir. Camiye, kışlaya ve okullara siyaset sokulmamalı.

TÜRK ORDUSUNU ELEŞTİRMEYİN

Türk ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmamalı. Doğru da olsa söylenecek tek bir cümle rakibin eline çok önemli bir fırsat verebilir."

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