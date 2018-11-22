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CHP'den Ankara için beş aday

CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için 5 isim üzerinden anket yürütüyor. Buna göre, Mansur Yavaş, Levent Gök, Haluk Koş, Murat Karayalçın ve Cengiz Topel Yıldırım'ın isimleri geçiyor.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 09:39..
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CHP'den Ankara için beş aday

Yerel seçimler yaklaşırken, büyük şehirlerin başkan adaylarının açıklanması için büyük bir heyecan var. O merakla beklenen illerden biri de Ankara. Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara'daki adayını belirlemek için 5 isimden oluşan bir anket çalışması başlattı.

CHP'den Ankara için beş aday

ANKARA İÇİN 5 İSİM

Kılıçdaroğlu, Ankara adayını belirlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, kamuoyu araştırmalarını da başlattı.

Bu çerçevede, Ankara'da, kısa süre önce başlatılan anket çalışmalarında seçmene beş ismin sorulduğu öğrenildi. CHP'nin Ankara için yaptırmaya başladığı ankette, seçmene Mansur Yavaş, Levent Gök, Haluk Koş, Murat Karayalçın ve Cengiz Topel Yıldırım isimlerini sorduğu ortaya çıktı

İTTİFAK ETKİSİ

Adayların belirlenmesine yönelik yürütülen çalışmada, İP ile yapılacak olan ittifaka göre isim çıkartılması planlanıyor. Ankara adayının belirlenmesinde anketten çıkacak sonuçların ve İP ile yürütülen müzakerelerin etkili olacağı belirtildi.

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