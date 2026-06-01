CHP'li 111 milletvekilinden kurultay çağrısı

Muhalefette hareketli günler yaşanıyor.

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada mahkeme mutlak butlan kararı verdi.

Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine dönerken açıklanırken Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmedildi.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZİ DEVRALDI

Özgür Özel, yaşanan kaos ve arbedenin ardından genel merkezden ayrılarak TBMM'deki makamına geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu ise bayram sonundan genel merkeze gelerek resmen göreve başladı.

İkiye bölünen partide 'genel başkanlık' krizi sürerken, milletvekilleri harekete geçti.

111 MİLLETVEKİLİNDEN 12 TEMMUZ'DA KURULTAY ÇAĞRISI

CHP'li 111 milletvekili, 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılması için çağrı yaptı.

"DEMOKRASİYE VE PARTİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

CHP’nin 28'inci Dönem Milletvekillerinden 111'inin imzasının bulunduğu ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28'nci Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak; partimizin, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz. Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegâne güç; üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir.



Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir. Partimiz bugün aynı zamanda, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır.



Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet’e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

İMZA VEREN VEKİLLER