CHP'li Tuzla Belediye Başkanı'ndan İBB'ye tepki: 30 bin kişinin sokağa atılması demek

CHP'de çatlaklar büyüyor.

Birçok belediyede patlak veren yolsuzluk skandallarına yenileri eklendi.

Ayrıca parti içinde oluşan kriz ve fiili bölünme nedeniyle çok sayıda istifa üst üste geldi.

Son olarak Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti.

Öte yandan İstanbul'da, CHP yönetimindeki ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri arasında çıkan yetki ve koordinasyon krizleri gündeme oturdu.

İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaşadıkları yetki uyuşmazlığı hakkında sert ifadeler kullandı.

"İBB İLE BAKANLIKLARIN ARASINDA KALDI"

Yaklaşık 30 bin Tuzlalının evsiz kalma ve mülkiyetini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Bingöl, İBB tarafından hazırlanan teftiş raporuna atıf yaptı.

Söz konusu raporun geri dönülemez yıkım kararlarını tetiklediğini söyleyen CHP'li Belediye Başkanı, "Maalesef hiç hak etmediğimiz bir şekilde İBB ile ilgili bakanlıkların arasında kaldık." dedi.

"30 BİN TUZLALI MAĞDUR OLACAK"

Kentte büyük bir krizin kapıda olduğunu ifade eden Bingöl, "Konu devletin üst mercilerinde çözülmeyen, bizim üzerimize kalmış oldu.

Geçmiş dönemde yapılmış yanlış ve 30 bin Tuzlalıyı mağdur etmesi kaçınılmaz bir işin yükü omzumuza yüklendi." dedi.

"İBB'NİN TUZLA HALKINI MAĞDUR EDEN TAVRINI ÜZÜNTÜ İLE KARŞILIYORUM"

İmar planının yürürlüğe girmesine kısa süre kala yaşananlara dikkat çeken Bingöl, "30 bin insanın evsiz kalmasını engelleyecek imar planının yürürlüğe girmesine bir gün kala İBB'nin Tuzla halkını mağdur eden bu yaklaşımını, büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

"RAPORU İLK OKUDUĞUMDA ŞOKE OLDUM"

Kent sakinlerinin göz göre göre zor durumda bırakıldığını vurgulayan Bingöl, şunları kaydetti:

“Bu teftiş raporu geri dönülemeyecek, talimat niteliğinde ve yıkım kararlarını zorunlu kılan bir rapordur. Raporu ilk okuduğumda şoke oldum.



Çünkü 30 bin Tuzlalının sokağa atılması demek, 30 yıllık emeğiyle daire almış emekli komşularımızı ve bütün parasını o binanın altındaki dükkanın kira gelirinden sağlayan Tuzlalıları çaresiz bırakmak anlamına geliyor.”