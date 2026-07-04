Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda su baskını: Yüzlerce kitap zarar gördü

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İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı felç etti.

Megakentte alt geçitlerin su dolması, cadde ve yollarda su birikintilerinin oluşması ile trafikte aksamaların yaşanması tam anlamıyla hayatı durma noktasına getirdi.

Etkisini artırarak devam eden sağanak yağış sonrası Üsküdar Meydanı'nda su birikintileri oluştu.

SAHAFLAR ÇARŞISI'NI SU BASTI

Meydanda bulunan Üsküdar Sahaflar Çarşısı'na giren yağmur suları nedeniyle çok sayıda iş yerini su bastı.

Su baskını sonucu yüzlerce kitap ıslanarak kullanılamaz hale gelirken, sahaf esnafı büyük maddi zarar yaşadı.

KENDİ İMKANLARIYLA TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTILAR

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, iş yeri sahipleri de kendi imkanlarıyla dükkânlarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

Su baskınının ardından çarşıda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

"BELEDİYE GEREKLİ ÖNLEMİ ALMADI"

Sahaflar Çarşısı esnafı, bölgede yağışlı havalarda benzer sorunların yaşandığını belirterek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Üsküdar Belediyesi'ne durumu defalarca bildirdiklerini ancak gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürdü.

YETKİLİLERE TEPKİ GÖSTERDİLER

Esnaf, yaşanan su baskını nedeniyle tarihi ve değerli birçok eserin zarar gördüğünü ifade ederek yetkililere tepki gösterdi.

Öte yandan, su baskınının ardından çarşıda temizlik ve zarar tespit çalışmaları sürüyor.