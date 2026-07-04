Almanya'da yaşayan Türk iş insanı gerçekleri anlattı: Burada insanlar aç

Almanya'ya gidenler pişman oluyor.

Şimdiye kadar Almanya'ya giden birçok Türk, geri döndü ve yaşadıkları zor süreçleri anlattı.

Uzun yıllardır kurulu düzenleri olduğu için geri dönemeyen ancak orada zorlukla mücadele edenler de Almanya'nın geldiği durumu anlatmaya devam ediyor.

"ALMANYA ÇOK SIKINTILI"

Gazeteci Sinan Burhan, Almanya'da yaşayan Mustafa Candan isimli iş insanı ile konuştu ve güncel sorunları sordu.

Almanya'da hayatın zor olduğunun altını bir kez daha çizen ve Türkiye'nin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyleyen Candan, şöyle dedi;

"Vallahi Almanya çok sıkıntılı. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi burada hayat pahalı falan diyorlar. Oranın hayat pahalılığı daha çok zordur, daha çok sıkıntılıdır.

"HAYAT ŞARTLARI ÇOK ZOR"

Yani burada domatesi, biberi beğenmeyen insanlar orada kolay kolay bulamıyorlar yani. Hayat şartları çok zordur. Yani bir evde iki-üç kişi çalışamıyorsa o evin geçimi sıfırdır yani. Geçinemiyor. Mümkün değildir.

"ASLA ALMANYA'YI TERCİH ETMEZLERDİ"

Çünkü insanları orada sokakta yattığını bir görseler tamam mı, asla ve asla Almanya'yı tercih etmezler.

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"TÜRKİYE'NİN KIYMETİNİ ANLADIM"

Şimdi burayı kimse beğenmez ama oradaki sıkıntıları gördükten sonra ben Türkiye'nin daha da çok kıymetini anladım.

"BİZİM EVE TEMİZLİĞE DOKTOR GELDİ"

Almanya'da ben buna şahit oldum. Birebir şahit olduğum için konuşuyorum. Bizim eve temizliğe gelen bayan vardı. Sonradan ortağım dedi ki "Ya" dedi "Bu doktordur" dedi. "Nasıl doktor ya?" dedim.

Dedi "Doktor gelmiş ev temizliğine, üstlerimizi falan ütülemek için ev temizliğine gelen doktor vardı" yani.

"YANİ ÇOK ÜZÜLDÜM"

Ben bizzat şahit oldum buna. Yani çok üzüldüm yani. Tabii ki buradaki hayat şartlarını insanlar beğenmiyor ama oradaki şartları gördükten sonra buranın ne kadar...

"BURASI CENNET"

Burası cennet, burası cennettir yani. Gerçekten cennettir ama kıymetini bilmemiz lazım bu konuda."

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