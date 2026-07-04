Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı.

Şüphelinin hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildiği öğrenildi.

CAN AĞBABA İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

4 Temmuz 2026 tarihli sevk müzekkeresinde, soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve para trafiğine ilişkin tespitler ayrıntılı şekilde sıralandı.

Savcılık, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kanunda öngörülen cezanın üst haddini dikkate alarak Ahmet Can Ağbaba’nın 'nüfuz ticareti' suçundan tutuklanmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, talebe olumlu yanıt vererek Ahmet Can Ağbaba’yı nüfuz ticareti suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti.

TURGUT KOÇ’TAN ALDIĞI 150 BİN TL DOSYAYA GİRDİ

Müzekkerede yer alan bilgilere göre, Ahmet Can Ağbaba’nın, 2025/280882 sayılı soruşturma dosyasında tutuklu bulunan şüpheli Turgut Koç’tan 24 Nisan 2024 tarihinde banka hesabına 150 bin TL para aldığı tespit edildi.

Savcılık, Ahmet Can Ağbaba ile Turgut Koç arasında herhangi bir akrabalık bağının bulunmadığını da vurgularken bu tespit, savcılığın 'nüfuz ticareti' değerlendirmesinde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

DOSYADA VELİ AĞBABA, ŞOFÖRÜ VE MECLİS ÇALIŞANININ ADI GEÇİYOR

Tutuklama talebinde, başka bir soruşturma dosyasında tutuklu bulunan Gökhan Cumalı’nın, Turgut Koç’un ve Veli Ağbaba’nın şoförü olduğu belirtildi.

Müzekkerede, Gökhan Cumalı’nın hesabına Veli Ağbaba, Turgut Koç ve Veli Ağbaba’nın meclis çalışanı Özlem Akyılmaz Mercan tarafından para girişleri olduğu kaydedildi.

Bu para hareketlerinin, soruşturma dosyasında önemli deliller arasında değerlendirildiği ifade edildi.

5 AYRI PARA TRANSFERİNDE TOPLAM 260 BİN TL

Savcılık müzekkeresinde ayrıca Turgut Koç’un, Veli Ağbaba’nın Meclis çalışanı Özlem Akyılmaz Mercan’a farklı tarihlerde para gönderdiği bilgisine de yer verildi.

Dosyaya göre Turgut Koç; 9 Ocak 2023’te 25 bin TL, 15 Ağustos 2023’te 10 bin TL, 12 Eylül 2023’te 25 bin TL, 4 Temmuz 2024’te 100 bin TL, 26 Temmuz 2024’te 100 bin TL para transferi gerçekleştirdi.

Müzekkerede ayrıca Turgut Koç’un Gökhan Cumalı’ya da çok sayıda para gönderdiği ifade edildi.

TURGUT KOÇ İFADESİNDE 'VELİ AĞBABA PARA İSTEDİ' DEDİ

Dosyada Turgut Koç’un ifadesi de öne çıkan başlıklardan biri olurken müzekkereye göre Koç, 29 Haziran 2026 tarihinde alınan ifadesinde, Veli Ağbaba’nın kendisinden para istediğini ve bu nedenle yazışma yaptığını beyan etti.

Savcılık, Turgut Koç’un dijital materyallerinde Veli Ağbaba ile çok sayıda fotoğrafının bulunduğunun da tespit edildiğini belirtti.

VELİ AĞBABA 'PARA NEREDE' DİYE SORDU

Gökhan Cumalı’nın telefon dijitallerinde yapılan incelemelerde de Veli Ağbaba ile para konulu sohbetlerin bulunduğu belirtildi.

Buna göre 16 Ocak 2024 tarihinde Veli Ağbaba’nın 'Para nerede?' şeklinde sorduğu, 4 Mart 2024 tarihinde ise Veli Ağbaba ile gerçekleştirilen WhatsApp yazışmasında kargo poşeti içerisinde bulunduğu değerlendirilen 100 bin dolara ilişkin yazışma ve fotoğraf tespit edildiği kaydedildi.

BELEDİYE İHALELERİ VE USULSÜZ ANLAŞMA İDDİASI

Savcılık, dosyadaki delilleri birlikte değerlendirerek Turgut Koç’un Veli Ağbaba aracılığıyla belediyelerden birtakım maddi menfaat karşılığında usulsüz anlaşarak ihale ve alım satım işleri aldığı kanaatine vardı.

Müzekkerede ayrıca Turgut Koç’un başkalarının ihale ve alım satım işleri almasına aracılık ettiği, Gökhan Cumalı ile birlikte şirket kurarak belediyeden ihale aldıkları ifade edildi.

Bu tespitler, soruşturmanın yalnızca bireysel para transferleriyle sınırlı kalmadığını; belediye ihaleleri, nüfuz ilişkileri ve maddi menfaat iddiaları üzerinden genişlediğini ortaya koydu.

TURGUT KOÇ PARAYI VELİ AĞBABA'NIN YAKINLARINA DAĞITTI

Tutuklama talebinde, Turgut Koç’un usulsüz kazandığı değerlendirilen maddi menfaatin bir kısmını Veli Ağbaba’nın özel kalem müdürüne, akrabalarına ve şoförüne gönderdiğinin toplu delillerden tespit edildiği belirtildi.

Savcılık, bu para hareketlerinin soruşturma açısından önem taşıdığını değerlendirdi.

KOÇ İLE YEĞEN AĞBABA ARASINDA MENFAAT İLİŞKİSİ

Müzekkerede, Turgut Koç ile Ahmet Can Ağbaba arasında herhangi bir akrabalık bağının bulunmadığı özellikle vurgulandı.

Savcılık, Ahmet Can Ağbaba’nın nüfuz ticaretine aracılık ederek kendisine 150 bin TL maddi menfaat temin ettiğini değerlendirdi.

SORUŞTURMA 'NÜFUZ TİCARETİ' ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR

Bu nedenle Ahmet Can Ağbaba’nın, Türk Ceza Kanunu’nun 255. maddesinde düzenlenen “nüfuz ticareti” suçu kapsamında tutuklanması talep edildi.

Müzekkerede, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 ve devamı maddeleri uyarınca Ahmet Can Ağbaba’nın tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep edildi.

Soruşturmanın “nüfuz ticareti” suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.