CHP'li vekiller Murat Emir ile Evrim Rızvanoğlu'nun nikahından ilk kare

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Ankara'da siyasetin gündemi bir hayli yoğun...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi ise her geçen gün değişiyor.

Mutlak butlan davası ile çalkalanan CHP'nin gündemine, iki vekilin evliliği bomba gibi düştü.

CHP'Lİ İKİ VEKİL DÜNYAEVİNE GİRDİ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, dünyaevine girdi.

Ankara ve İstanbul milletvekillerinin bu mutlu günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihine geçti.

NİKAHTAN KARE GELDİ

Çiftin nikahı 24 Haziran’da Çankaya Belediyesi’nde kıyılırken, töreni Çankaya Belediye Başkanı gerçekleştirdi.

Nikah törenine Murat Emir’in iki kız kardeşi ile Evrim Rızvanoğlu’nun halası ve dayısının katıldığı öğrenildi.

AKTİF GÖREVDE OLAN İKİ MİLLETVEKİLİ İLK KEZ EVLENDİ

TBMM tarihinde, aktif olarak aynı dönemde görev yapan iki milletvekilinin evlenmesi ilk kez gerçekleşti.

Bu tarihi nikahla birlikte Emir ve Rızvanoğlu çifti, parlamentonun "ilk vekil çifti" ünvanının sahibi oldu.

CHP'li vekiller Murat Emir ile Evrim Rızvanoğlu dünyaevine girdi

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