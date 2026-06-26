Özgür Özel taraftarları Alevi Dergahı'nda 'Hain Kemal' sloganı attı

CHP'deki hizip kavgasında Alevi dergahlarına da siyaset karıştırıldı.

Özgür Özel'in destekçileri, Garip Dede Dergahı'nda "Hain Kemal" sloganları attı.

ALEVİ DERGAHI'NDA "HAİN KEMAL" SLOGANI

İstanbul'daki Garip Dede Dergahı'ndaki Muharrem Ayı Orucu Programı'na Özgür Özel de katıldı.

Özel'i karşılayanlar, Kılıçdaroğlu için "Hain Kemal" diye slogan attı.

Sloganlara, programa katılan sanatçıların da katıldığı belirtildi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Alevi dergahında hakaret içeren sloganlar atılmasını, programın düzenlenme amacına aykırı buldu.

KILIÇDAROĞLU PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, benzer görüntülerin yaşanabileceği nedeniyle İstanbul'daki aşure etkinliğine katılma planını iptal etmişti.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve aşure gününün siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek, en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız."