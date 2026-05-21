CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi iptal edildi

Beklenen karar açıklandı...

CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı verildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNÜYOR

Karara göre kurultay iptal edilerek eski yönetim tedbiren yeniden görevlendirildi.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve iade edilecek.

Mutlak butlan kararı çıktı: CHP yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'na devrediliyor

ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİ SONA ERDİ

Kararla birlikte CHP'de Özgür Özel'in başkanlık dönemi 2 yıl, 6 ay, 16 gün sürmüş oldu.

Özgür Özel, 5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen şaibeli Kurultay ile göreve gelmişti.

CHP'de Özgür Özel dönemi sona erdi

İSTANBUL İL KONGRESİ DE İPTAL EDİLDİ

Öte yandan alınan kararlar bununla sınırlı kalmadı.

CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi de iptal edildi.

GÜRSEL TEKİN'İN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Mahkeme, 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi ve sonrasındaki tüm kongreleri iptal ederek, Eylül 2025'te CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in görevine de son verdi.

Alınan bu karar doğrultusunda il başkanlığı görevi yeniden, Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi yasağı sonrası bu makama vekalet eden Gülsüm Hale Özcömert Coşkun’a devredilmiş oldu.

OYLAR MADDİ MENFAATLERE YÖNLENDİRİLDİ İDDİASI

İptal edilen kongreye yönelik dava dilekçesinde, delege oylarının maddi menfaatlerle yönlendirildiğine dair şok iddialar yer aldı.

İddialara göre bazı delegelere nakit para, iş sözleşmeleri, tablet ve alışveriş çekleri dağıtılarak iradelerine ipotek konuldu.

FOTOĞRAFLI OY ŞANTAJI

Seçim güvenliğini zedeleyen bir diğer iddia ise gizli oy ilkesinin tamamen çiğnenmiş olmasıdır.

Kabine giren delegelerin, kendilerine baskı yapan taraflara ispat sunmak amacıyla oy pusulalarının fotoğraflarını çektiği iddia edildi.

USULSÜZ YER SEÇİMİ

Kongrenin düzenlendiği mekanın seçimi de hukuki olarak büyük bir usulsüzlük gerekçesi sayıldı.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu yetkisinde olan seçimin, yetki alanı dışındaki Beyoğlu Haliç Kongre Merkezi’nde yapılması mevzuata aykırı bulundu.

FAZLA OY SKANDALI

Mahkeme kayıtlarına geçen en somut usulsüzlüklerden biri ise sandıklardan çıkan oy sayıları oldu.

Resmi listelerde kayıtlı delege sınırının üzerinde oy kullanıldığı tespiti, kongrenin tamamen şaibeli hale gelmesine yol açtı.