CHP'nin kasasından Özgür Özel yanlısı basın kuruluşlarına milyonlarca lira aktı

CHP Genel Merkezi üzerinden bazı televizyon kanalları, gazeteler, dijital medya şirketleri ve reklam firmalarına gerçekleştirilen ödemelere ilişkin ortaya çıkan tabloda, Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat döneminde medya kuruluşlarına toplam 124 milyon 68 bin 338 TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Tabloda yer alan bilgilere göre, 2024 yılında 38 milyon 670 bin TL, 2025 yılında 60 milyon 432 bin 338 TL, 2026 yılında ise 24 milyon 966 bin TL ödeme gerçekleştirildiği görüldü.

Ortaya çıkan tablo her fırsatta "bağımsız medya" narası atanların aslında bu konuda en çok çığırtkanlık yapanlar olmalarına rağmen hiç de masum olmadıklarını gösteriyor.

PASTADAN EN BÜYÜK PAYI HALK TV ALDI

Paylaşılan listede en yüksek ödemenin Halk Radyo TV Yayıncılık A.Ş.'ye yapıldığı belirtildi.

Buna göre Halk TV'ye 2024 yılında 24 milyon 180 bin TL, 2025 yılında 35 milyon 40 bin TL, 2026 yılında ise 20 milyon TL olmak üzere toplam 79 milyon 220 bin TL ödeme gerçekleştirildi.

Söz konusu rakamların kamuoyuna yansımasının ardından, Halk TV'nin yayın politikası ile CHP'den yapılan ödemeler arasındaki ilişki, taşların yerine oturmasına olanak sağladı.

TELE1 DE PAYINA DÜŞENİ ALANLARDA İKİNCİ SIRADA

Listede ikinci sırada Tele1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Ltd. Şti. yer aldı.

Tele1'e 2024 yılında 12 milyon 900 bin TL, 2025 yılında ise 20 milyon 800 bin TL ödeme yapıldığı, toplam ödemenin 33 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi.

Böylece Halk TV ve Tele1'e gerçekleştirilen toplam ödemenin 112 milyon 920 bin TL'ye ulaştığı belirtildi.

HALK TV 80 MİLYON ALIRKEN BİRGÜN 3.5 MİLYONA GİTTİ

Tabloda BirGün Yayıncılık A.Ş.'nin de yer aldığı görüldü. Buna göre BirGün'e 2024 yılında 798 bin TL, 2025 yılında 1 milyon 713 bin 538 TL, 2026 yılında ise 1 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon 511 bin 538 TL ödeme yapıldığı öne sürüldü.

Söz konusu ödemenin de siyasi parti-medya ilişkileri ve yayıncılık etiği açısından değerlendirilmesi gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.

TELE2'YE DE KAYNAK AKTARILDI

Listede yer alan bir diğer şirket ise Tele2 Haber Yayıncılık Ltd. Şti. oldu. Tele2'ye 2025 yılında 600 bin TL, 2026 yılında ise 2 milyon 400 bin TL olmak üzere toplam 3 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

Tele2'ye yönelik bu ödeme, CHP'nin yalnızca mevcut medya kuruluşlarıyla değil, yeni yayın platformlarıyla da mali ilişki kurduğunu gösteriyor.

YURTTAŞ MEDYA'YA 2 MİLYON 406 BİN TL

YouTube ve sosyal medya platformlarında faaliyet gösteren Yurttaş Medya Reklam Organizasyon Ltd. Şti.'nin de ödeme yapılan şirketler arasında bulunduğu belirtildi.

Tabloda, Yurttaş Medya'ya 2024 yılında 792 bin TL, 2025 yılında 1 milyon 8 bin TL, 2026 yılında ise 606 bin TL olmak üzere toplam 2 milyon 406 bin TL ödeme yapıldığı ifade edildi.

CHP'nin 7'den 70'e her alanda faaliyet gösteren medya kuruluşlarına kendisini desteklemek şartıyla para aktardığı görüldü.

NUBTUM MEDYA, MELTEM RADYO VE SOSAR MEDYA DA LİSTEDE

Listede Nubtum Medya Ltd. Şti.'ye 2025 yılında 1 milyon 270 bin 800 TL ödeme yapıldığı ögörülürken, şirketin, Burhanettin Bulut'a yakınlığıyla bilinen Gaye Derekaya'ya ait olduğu belirtildi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın himayesindeki Meltem Radyo ve TV Yayıncılık A.Ş.'ye ise 2026 yılında 900 bin TL ödeme gerçekleştirildi.

Cumhur Haber Ajansı Genel Müdürü Can Uzunkök tarafından kurulduğu belirtilen Sosar Medya Organizasyon A.Ş.'ye de 2026 yılında 60 bin TL ödeme yapıldı.

SİYASİ PARTİ PARASIYLA SİYASAL ALGI MÜHENDİSLİĞİ MEKANİZMASI MI KURULDU?

Tabloya göre Halk TV, Tele1, BirGün, Tele2, Yurttaş Medya, Nubtum Medya, Meltem Radyo ve TV ile Sosar Medya’ya yapılan toplam ödeme 124 milyon 68 bin 338 TL oldu. Bu rakam, CHP’nin medya alanında ciddi bir finansal yönlendirme gücü oluşturduğunu gösteriyor.

Kamuoyuna “bağımsız gazetecilik” diye sunulan yayınların arkasında, CHP Genel Merkezi kaynaklı milyonlarca liralık ödeme bulunması, “muhalif medya” olarak pazarlanan yapının ne kadar bağımsız olduğu sorusunu de beraberinde getiriyor.

Gözlemciler, "Medyanın temel görevi, kamuoyunu doğru bilgilendirmek, iktidarı ve muhalefeti denetlemek, toplumsal meseleleri tarafsızlık ilkesiyle ele almaktır. Ancak bir siyasi parti ile medya kuruluşları arasında bu ölçekte bir para ilişkisi varsa, burada artık sadece yayıncılık değil, siyasal algı mühendisliği tartışması da beraberinde gelir." ifadelerini kullanıyor.

CHP’den milyonlarca lira alan medya kuruluşlarının, CHP yönetimine ve CHP içi dengelere ilişkin haberlerde ne kadar objektif davranabildiği sorgulanırken, bu ödemelerin kamuoyuna hiçbir şekilde beyan edilmediği, izleyici ve okuyuculara “bu yayın kuruluşu ilgili siyasi partiden ödeme almıştır” bilgisinin verilmediğine dikkat çekiliyor.

SIRA ÖZGÜR ÖZEL TARAFINDAN FONLANAN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA MI?

Kulislerde, CHP Genel Merkezi kaynaklı medya ödemelerine ilişkin tablonun yalnızca ilk perde olduğu konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde CHP Genel Merkezi tarafından fonlandığı iddia edilen sosyal medya hesapları, dijital propaganda ağları ve bu hesaplara aktarılan kaynaklara ilişkin daha detaylı bilgilerin de basına sızacağı belirtiliyor.

Söz konusu bilgilerin kamuoyuna yansıması hâlinde, CHP’nin yalnızca televizyon ve gazete mecralarıyla değil; sosyal medya hesapları, dijital içerik üreticileri ve algı operasyonu yürüten platformlarla da nasıl bir mali ilişki kurduğu daha net görüleceği ifade ediliyor. Özgür Özel yönetiminin ve adı geçen medya kuruluşlarının, ortaya çıkan 124 milyon TL’lik ödeme tablosuna ilişkin kamuoyuna şeffaf bir açıklama yapması bekleniyor.