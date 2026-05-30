CHP'nin otobüslerine Kılıçdaroğlu resimleri giydirildi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

CHP'yle ilgili mutlak butlan kararının çıkmasının ardından genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, kararın çıkmasından bu yana ilk kez bugün Genel Merkez'e gidecek.

Saat 14.00'teki bayramlaşma programında konuşacak olan Kılıçdaroğlu'nun bugün önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, önceki gün gazetecilerle buluşmasında "Bilmediğiniz şeyler var. Hepsini anlatacağım" ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZ'E KILIÇDAROĞLU PANKARTI ASILDI

Genel Merkez binasına gelişi öncesinde Kılıçdaroğlu'nun destekçileri hummalı bir çalışma içinde.

Binanın dışında Kılıçdaroğlu'nun resmi olan dev bir pankart asıldı.

Pankartın üzerinde Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin görevden uzaklaştırılan yönetimiyle ilgili söylediği "Şimdi Arınma Zamanı" sloganı yer alıyor.

OTOBÜSLER GİYDİRİLDİ

Kılıçdaroğlu'nun destekçileri, CHP'nin otobüslerini de Kılıçdaroğlu'nun resmi bulunan afişlerle giydirdi.

Otobüslere giydirilen afişlerde Kılıçdaroğlu ile Atatürk'ün resimlerinin yanında "Türkiye İçin Tertemiz Bir Başlangıç" sloganı yer alıyor.

KILIÇDAROĞLU RESİMLİ RAKETLER

Ayrıca Genel Merkez binasının içine de Kılıçdaroğlu'nun resmi bulunan raketler konuldu.

Raketlerde "Liyakat ve Adalet" sloganı yazıyor.