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Çiftçilerden dezenfeksiyon çalışmalarına destek

Çanakkale'de meyve üreticileri, turbo ilaçlama tankerleriyle cadde ve sokakları dezenfekte etti.

DHA |
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Çiftçilerden dezenfeksiyon çalışmalarına destek

 

Çanakkale'ninLapseki Belediyesi öncülüğünde meyve üreticileri, koronavirüs önlemleri kapsamında ilaçlama çalışmalarına destek verdi.

Lapsekili meyve üreticileri, 15 turbo atomizer ilaçlama tankeriyle ilçenin cadde ve sokaklarını dezenfekte etti.

Cadde ve sokaklarda meyve ilaçlama tankerleriyle dezenfeksiyon -2

BAŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, daha önce de meyve üreticileriyle benzer bir çalışma yaptıklarını belirterek, “15-16 meyve üreticimiz ilçemizin tamamını ilaçladı. Tüm üreticilerimize, bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler ilaçlama anlamında ne gerekiyorsa yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, ne olur evlerinden çıkmasınlar. Belediyemiz tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu 7 gün 24 saat sizler için çalışıyor. Telefon edin yeter. Birlikte beraber olursak, beraber mücadele edersek Allah'ın izniyle bugünler de geçecek, bunu da yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Cadde ve sokaklarda meyve ilaçlama tankerleriyle dezenfeksiyon -1



Cadde ve sokaklarda meyve ilaçlama tankerleriyle dezenfeksiyon -3

Cadde ve sokaklarda meyve ilaçlama tankerleriyle dezenfeksiyon -4

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