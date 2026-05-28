Çiftçinin tarlasında su ararken petrol buldu, hayatının şokunu yaşadı

Ceara eyaletinin Tabuleiro do Norte belediyesinde yaşayan Sidronio Moreira adlı çiftçi, tarlasındaki su ihtiyacını kalıcı olarak çözmek adına kasıtlı olarak bir zanaat kuyusu inşa etmek için kolları sıvadı.

Sondaj makinesi yerin derinliklerine doğru ilerlerken, yaklaşık 40 metre derinlikte hiç beklenmedik bir durumla karşılaşıldı.

Kuyudan su yerine oldukça koyu renkli, kalın kıvamlı ve etrafa son derece keskin, güçlü bir akaryakıt kokusu yayan gizemli bir madde fışkırmaya başladı.

Olayın Brezilya medyasında geniş yankı uyandırmasının ardından, Brezilya Ulusal Petrol Ajansı (ANP) teknisyenleri durumu incelemek üzere bölgeye bir çıkarma yaptı.

Yapılan fiziko-kimyasal analizlerin ardından yetkililer, maddeninin ham petrol olduğunu resmi olarak doğruladı.

Bu keşif petrol uzmanlarını ve jeologları adeta şoka uğrattı. Çünkü dünya genelinde petrol yatakları genellikle yerin kilometrelerce altında bulunurken, bu vakada ham petrolün sadece 40 metre gibi son derece sığ bir derinlikte yüzeye çıkması, uzmanlar tarafından "milyonda bir görülebilecek" nadir bir jeolojik olay olarak nitelendirildi.

Bölge Karantinaya Alındı, Girişler Yasaklandı

ANP yetkilileri, petrolün kalitesini ve çevreye olan etkilerini ölçmek amacıyla ek çevresel ve jeolojik değerlendirmeler tamamlanana kadar alanın derhal kapatılması talimatını verdi. Olası zehirlenme ve parlama risklerine karşı, meraklı köylülerin ve halkın malzemeyle doğrudan temas etmesinden kaçınması gerektiği belirtildi.

İşte Yasal Gerçekler

Haberin yayılmasıyla birlikte herkesin aklına gelen ilk soru çiftçinin zengin olup olmayacağı oldu.

Tarlada petrol bulunması, buranın hemen ticari olarak işletileceği anlamına gelmiyor.

Brezilya yasalarına göre yeraltındaki tüm kaynaklar kişilere değil, doğrudan federal devlete aittir.

Her ne kadar petrol devletin olsa da, gelecekte bu bölgede resmi bir madencilik ve petrol çıkarma izni verilirse, arazi sahibi olan çiftçi Sidronio Moreira yasal olarak ciddi bir ekonomik tazminat alma hakkına sahip olabilir.