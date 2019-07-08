Çığ altında kalan kayıp dağcının cesedine ulaşıldı

2 Aralık 2018 tarihinde, Niğde'deki Demirkazık Dağcı Eznevit zirve inişi sırasında çığ düşmesi sonucu kaybolan dağcı Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, arkadaşı Hilal İşcan ise kurtarılmıştı.

8 aydır hava şartları nedeniyle arama yapılamayan dağcı için AFAD, jandarma ve AKUT ekipleri ara ara arama yaptı.

NİĞDE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Niğde Valiliği tarafından, cansız bedeni bulunan Mustafa Kemal Karakoç için bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Temmuz 2019 tarihinde, Niğde AFAD ekibince planlanıp, icra edilen arama faaliyeti neticesi, saat 13.06’da Eznevit mevkisinde Mustafa Kemal Karakoç’a ait olduğu değerlendirilen cansız bedene ulaşılmıştır. Kimlik doğrulaması, olay yeri inceleme ekibinin çalışması sonrasında kesinleşecektir. Mustafa Kemal Karakoç’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.”