Cihangir'de Tek Yön adlı bar kapatıldı

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İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda bulunan bir barla ilgili açıklama yayınladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın Tek Yön adlı barla ilgili mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle kapatma yaptırımında bulunduğunu duyurdu.

"TEK YÖN ADLI BAR KAPATILMIŞTIR"

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi'nde faaliyet gösteren 'TEK YÖN' adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır."