Çikolataya yeni zam kapıda: El Nino kaynaklı sert yükseliş

Mayıs ayında küresel emtia piyasaları; jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına yönelik şahin beklentileri, tedarik zincirindeki aksamalar ve hava koşullarının yarattığı baskı altında kaldı.

ABD-İran savaşı ekseninde gelişen gerilimler sebebiyle Hürmüz Boğazı’nın kapanması, enerji fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine yol açtı.

KAKAOYA ZAM YOLDA

Yaşanan bu belirsizlik ortamı emtia genelinde oynaklığı artırırken, tarımsal ürünler bazında özellikle kakao üretimindeki düşüş beklentisi, fiyatları hızla yukarı tırmandırdı.

Batı Afrika'yı etkisi altına alan iklim olayları ve arz endişeleri nedeniyle kakao fiyatlarında sert yükselişler kaydedilirken uzmanlar, bu durumun çikolata fiyatlarına yeni zamlar olarak yansıyabileceğini öngörüyor.

KAHVE VE ŞEKER GERİLEDİ, KAKAO ZİRVEYE OYNADI

Dünya'nın haberine göre; tarımsal emtiaların işlem gördüğü Intercontinental Exchange’te (ICE) mayıs ayı fiyat hareketleri incelendiğinde ürünler arasında tam bir tezatlık yaşandı.

Libre bazında yapılan işlemlerde, kahve fiyatları yüzde 7, şeker fiyatları yüzde 3,8, pamuk fiyatları yüzde 3,2 oranında değer kaybetti.

Buna karşın, kakaonun ton başına fiyatı ise piyasadaki genel düşüş eğiliminin aksine yüzde 9,9 oranında net bir artış gösterdi.

Kahve fiyatlarındaki gerilemede, dünyanın en büyük üreticilerinden Brezilya’da kahve hasadının rekor seviyelere ulaşacağına dair beklentiler ve Brezilya realinin ABD doları karşısında değer kaybetmesi etkili oldu.

PİYASA DENGESİ DEĞİŞTİ

Şeker fiyatlarındaki düşüş ise doğrudan petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketle tetiklendi.

Şeker kamışının aynı zamanda etanol üretimi için temel bir ham madde olması sebebiyle petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, üreticilerin şeker üretimi ile etanol üretimi arasındaki tercihini değiştirerek piyasa dengesini etkiledi.