İstanbul'da bazı ilçelerde sular çamurlu akıyor

İstanbul'da problemler her geçen gün artmaya devam ediyor.

CHP'li belediyeler, siyasi ve iç meseleleriyle uğraşmaktan halka yönelik yatırım yapamaz hale geldi.

TEMİZ SU PROBLEMİ BAŞLADI

Her gün metrobüs kazaları ve yürüyen merdiven arızaları gündeme gelirken artık İstanbul'da temiz su problemi de görülmeye başlandı.

SULAR ÇAMURLU AKIYOR

Son günlerde Maltepe, Kartal ve Pendik başta olmak üzere bazı ilçelerde, sular çamurlu akıyor.

Sorun henüz çözülemezken vatandaşlar, sosyal medya paylaşımlarıyla duruma tepki gösteriyor.

İSKİ AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan probleme ilişkin İBB’ye bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

Açıklamada, arızanın yeni su depolarının işleme alınmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada çalışmaların devam ettiği vurgulanırken, vatandaşlara sabırlarından ötürü teşekkür edildi.

İstanbul'da trafik çilesi bitmiyor

Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk vatandaşları isyan ettirdi