Cilvegözü Sınır Kapısı'da 2 tırda yangın

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Cilvegözü Sınır Kapısı’nda, Suriye’ye geçiş yapmak üzere park halinde bekleyen bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan başka bir tıra da sıçrayarak yangının daha geniş bir alana yayılmasına neden oldu.

ALEVLER KISA SÜREDE İKİ TIRI SARDI

Yangının hızla büyümesi üzerine araçlar kısa sürede alev topuna dönerken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yoğun alev ve duman nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, sınır kapısındaki hareketlilik de geçici olarak etkilendi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının daha fazla araca sıçramaması için hızlı şekilde müdahalede bulundu. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü.

Ancak alevlerin etkisiyle iki tır da büyük hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

ARAÇLAR KÜL OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayın teknik bir arıza ya da farklı bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor.

Yetkililer, bölgede güvenlik ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından detaylı rapor hazırlanacağını bildirdi. Sınır kapısındaki yangın sonrası lojistik hareketliliğin kısa süreli aksadığı öğrenildi.