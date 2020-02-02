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Çin koronavirüsten ölenlerin gömülmesini yasakladı

Çin'de yetkililer ülkenin cenaze geleneklerini kısıtlamaya gitti. Koronavirüsü kurbanlarının cesetlerinin gömülmesi yasaklanıp, yakılmasına hükmedildi.

İHA | 02.02.2020 - 20:45..
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Çin'de ortaya çıkan ve ciddi boyutlara ulaşan koronavirüs salgını sonrası Çin hükümeti katı kurallar almaya başladı.

Çin Sivil İşler Bakanlığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu’nu, korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili bir protokol yayınladı.

CESETLER YAKILACAK

Protokole göre, salgını kontrol altına alma adına korona virüsü kurbanlarının gömülmesi yasaklanarak yakılacak.

Yakılma işlemi belirlenen en yakın cenaze evine götürülecek olup farklı bölgelere taşınmayacak ve mezarlara gömülmeyecek.

CENAZE TÖRENİ YASAKLANDI

Cenaze töreni yapılması yasaklanırken, cansız bedenler dezenfekte edilmeyecek. Tıbbi çalışanlar tarafından mühürlenen torbalar açılmamak üzere belirlenen krematoryumlara teslim etmek için personel ve özel araçlarla taşınıp yakılacak.

EVLİLİK KAYITLARI DA ASKIYA ALINMIŞTI

Hubei eyaleti yetkilileri ayrıca tüm evlilik kayıtlarının pazartesi gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı. Son verilere göre, Çin’deki ölü sayısı pazar günü itibariyle 305'e yükselirken, salgından etkilenenlerin sayısı 14 bin 380’e çıktı.

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