Babaanne formülü: Bu yöntemle kışlık fasulyeniz yıllarca bozulmayacak Evde kışlık fasulye hazırlamanın sırları eskimez! Eskilerin kullandığı bu yöntemle kışlık fasulyeleriniz ne bayatlayacak ne de bozulacak…

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Soğuk kış aylarında bile sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık arıyorsanız, yeşil fasulye tam size göre!

Ancak, bu vitamin ve mineral deposunu taze ve besleyici tutmanın önemli sırları var.

Eğer kışlık fasulye hazırlıyorsanız, sizin için eskilerin de kullandığı muhteşem bir yöntemle geldik.

Doğru saklama ve işleme yöntemleriyle yeşil fasulyenin tazeliğini ve besin değerini uzun süre koruyabilirsiniz.

İşte fasulyelerinizi hep taze tutacak o yöntem...

Kışlık fasulyeleriniz hep taze kalacak

Bahçenizden veya pazaryerinden taze fasulyeleri alıp, onları kurutarak saklama yöntemiyle yıl boyu taze lezzetler elde edebilirsiniz.

Öncelikle, taze fasulyeleri iyice yıkayıp temizleyin. Ardından incelikle dilimleyip güneşin altında kurumaya bırakın.

Güneşte kuruduktan sonra, cam kavanozlarda veya kuru ve serin bir yerde saklayabilirsiniz. Bu basit adımlarla, doğal ve taze lezzetlerinizi uzun süre koruyabilirsiniz.

Kurutulmuş fasulyeleri kullanmak istediğinizde ise, önceden suda bekletip yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Böylece hızlıca yemeklerinize ekleyebilirsiniz.