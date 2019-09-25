taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7065
Euro
6.2767
Altın
1529.98
Borsa
101770.65
Gram Altın
280.517
Bitcoin
48399.82

Çin uzaya gözlem uydusu fırlattı

Çin, deniz, atmosfer ve uzay gözlemi için kullanmayı planladığı Yünhay-102 uydusunu uzaya attı.

AA | 25.09.2019 - 09:28..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Çin, uzayda yeni projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

YÖRÜNGESİNE GÖNDERİLDİ

Şinhua ajansının haberine göre Yunhay-102, ülkenin İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ndeki Gobil Çölü’nde bulunan Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden yörüngesine gönderildi.

Long March 2D (Uzun Yürüyüş) roketiyle yapılan fırlatma işlemi yerel saatle 08.54’te gerçekleştirilirken uydunun doğal afetler, uzay, atmosfer ve deniz çevresinin gözlemi ile çeşitli bilimsel deneyler için kullanılacağı belirtildi.

Çin uzaya gözlem uydusu fırlattı

313'ÜNCÜ MİSYONU OLDUĞU BELİRTİLDİ

Bu arada uydu ve taşıyıcı roket, Çin Uzay Bilim Teknoloji Şirketi Şanghay Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilirken, fırlatma işleminin Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 313’üncü misyonu olduğu kaydedildi.

ÇİN 2045'TE UZAYIN LİDERİ OLMAK İSTİYOR

ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında", son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045’te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adana'da polis aracına bombalı saldırı

Adana'da polis aracına bombalı saldırı

179
Trump'ın azledilme sürecinin ilk resmi girişimi yapıldı

Trump'ın azledilme sürecinin ilk resmi girişimi yapıldı

85
İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

362
Erdoğan'dan Suriye'yi kalkındırma açıklaması

Erdoğan'dan Suriye'yi kalkındırma açıklaması

273
Muğla'da aranan eşek silahla vuruldu

Muğla'da aranan eşek silahla vuruldu

76
Senegal'de yüksek kalitede doğalgaz rezervi çıktı

Senegal'de yüksek kalitede doğalgaz rezervi çıktı

156
Adana'da şehir hastanesinde sıra gecesi

Adana'da şehir hastanesinde sıra gecesi

284
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir