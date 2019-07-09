Cinayet zanlısı otogarda polise teslim oldu

Geçtiğimiz hafta sonu Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi’nde yaşanan olayda, iddialara göre cezaevinden bir hafta izinli çıkan Mehmet Ö. isimli şahıs mahallede önceden husumetli olan Süleyman Akan ise kahve önündeki çeşmenin yanında karşılaştı.

İkili burada geçmişten dolayı tartıştıktan sonra ayrıldı.

ÇUVALIN İÇERİSİNDE SAKLADIĞI TÜFEKLE KURŞUN YAĞDIRDI

Daha sonra evine giden Mehmet Ö., evde bulunan av tüfeğini bir çuvalın içine koyarak mahalle meydanına geri geldi. Burada Süleyman Akan’ı gören Mehmet Ö., şahsın üzerine ateş açtı. Sırtından saçma darbeleri ile yaralanan Akan, yere düştü. Mehmet Ö., daha sonra tüfekle birlikte olay yerinden uzaklaştı. O sırada olay yerinde olan ev amcasının vurulduğunu gören 22 yaşındaki yeğeni Ahmet Akan, amcasına çeşmeden su içirip yardımcı olmaya çalışarak başında beklemeye başladı.

AMCA VE YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ

Mehmet Ö. ise tüfeğini doldurarak olay yerine geri geldi ve Süleyman Akan’ın yaralı olduğunu görünce bir kez daha tüfeği doğrultarak ateşledi. Açılan ateşte bu defa hem Süleyman Akan hem de ona yardım etmek isteyen yeğeni Ahmet Akan vuruldu. Olayda hastaneye kaldırılan amca ve yeğeni, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS MERKEZİNE GİDEREK TESLİM OLDU

Olay sonrası iki gündür firari olan cinayet zanlısı Mehmet Ö.’nün yakalanması için İl Jandarma Komutanlığınca özel bir ekip kurdu. Mehmet Ö. bugün sabah saatlerinde Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki polis bekleme noktasına giderek, buradaki polis memurlarına cinayet işlediğini söyledi ve teslim oldu. Bunun üzerine polis ekipleri katil zanlısını gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.