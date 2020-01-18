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Cinayetten sonra ayakkabılarını bile giymeden kaçtı

Küçükçekmece’de evinde vurularak öldürülen Orçun Yaman’ın katil zanlısı yakalandı. Olay öncesi Yaman’ın katil zanlısıyla eve girdiği, güvenlik kameraları görüntülerine yansıdı.

İHA | 18.01.2020 - 15:40..
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İstanbul Küçükçekmece'de 14 Ocak’ta öldürülen Orçun Yaman'ın katil zanlısı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerince kıskıvrak yakaladı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI, CİNAYET İŞLEDİ

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan katil zanlısı Onur D. (29)’nin cezaevinden kısa süre önce çıktığı ve 20 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

Cinayetten sonra ayakkabılarını bile giymeden kaçtı

İTİRAF ETTİ

Katil zanlısı ifadesinde, Orçun Yaman ile internet üzerinden tanıştığını, olay günü şahısın evine gittiklerini ve eğlenmeye başladıklarını, bir süre sonra aralarında tartışma çıkınca yanında getirdiği silahla Orçun Yaman’ı karnından vurarak oradan ayrıldığını itiraf etti.

Cinayetten sonra ayakkabılarını bile giymeden kaçtı

AYAKKABILARI OLMADAN EVDEN AYRILDI

Onur D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken; güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Orçun Yaman ve Onur D.’nin binaya girdikleri ve bir süre Onur D.’nin ayağında ayakkabıları olmadan hızlıca oradan ayrıldığı görüldü.

Cinayetten sonra ayakkabılarını bile giymeden kaçtı

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