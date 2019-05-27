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Çin'de 69 hastaya yanlış uygulamalardan hepatit C bulaştı

Enfeksiyon kapan hastalar tedavi altına alınırken, hastanenin en üst yöneticisi ve yardımcısı da görevden alındı.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 12:49..
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Ciangsu eyaletine bağlı Dongtai kentinde bulunan bir hastanede sağlık yetkililerinin yanlış uygulamaları nedeniyle 69 hasta hepatit C enfeksiyonu kaptı.

69 HASTAYA DİYALİZ MUAYENELERİNDE VİRÜS BULAŞTI

Olay üzerine başlatılan soruşturmada, hastalığın nisan-mayıs aylarında yapılan diyaliz muayenelerinde bulaştığı ve hastane yönetim sisteminin düzgün şekilde uygulanmadığı ortaya çıktı.

Çin'de 69 hastaya yanlış uygulamalardan hepatit C bulaştı

SİROZA NEDEN OLABİLİYOR

Vücutta ilk olarak karaciğeri etkileyen hepatit C enfeksiyonunun ilk aşamasında herhangi bir semptom görünmeyebilirken, yıllar geçtikçe hastalık karaciğeri ciddi şekilde etkiliyor ve siroza da neden olabiliyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun ay başında yaptığı açıklamaya göre, geçen yıl ülkede 7 milyondan fazla kişide bulaşıcı hastalık tespit edildi. Söz konusu dönemde hepatit türevleri, tüberküloz, frengi, bel soğukluğu ve dizanteri, grip ve ishal gibi bulaşıcı hastalıklardan 23 bin 377 kişi yaşamını yitirdi.

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