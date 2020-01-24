Çin'de koronavirüsün yayıldığı pazar

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 830 kişi virüsten etkilendi, 25 kişi hayatını kaybetti.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

VİRÜSÜN YAYILDIĞI HAYVAN PAZARI

Koronavirüsün Vuhan kentindeki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan yayıldığı tahmin ediliyor.

Bu pazarda yarasa, yılan, koala, yavru kurt, timsah, tilki, tavuskuşu gibi yabani hayvanlar yenilmek için canlı canlı veya ölü olarak satılıyor.

Uluslararası basında yer alan haberde koronavirüsün yarasa çorbasından insanlara geçtiği ve yayıldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

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