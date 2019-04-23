Çin'de otobüste yer vermeme kavgası

Çin'in Gansu eyaletinin başkenti olan Lanzhou'da seyir halindeki bir otobüste yer vermeme kavgası yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yaşlı bir adamın, oturmakta olan bir kadından yer istedi. Ancak kadın yer vermeyi reddetmesi sonucu ikili tartışmaya başladı.

Kısa süren sözlü tartışmanın ardından adam, kendisine yer vermeyen kadının kucağına oturuyor. Bunun üzerine otobüsü sağa çeken otobüs şoförü, olaya müdahale etmeye çalıştı.

KADINI TOKATLADI

Otobüs şoförünün adamı, kadının kucağından kaldırma girişimi sırasında daha da sinirlenen adam, kadını tokatlamaya başladı. Otobüs şoförünün bir süre daha konuşarak ikna etmeye çalıştığı yaşlı adam, en sonunda kadının kendisini itmesi ile oturduğu yerden kalktı.

Kendisine yer vermeyen kadının kucağına oturup tokat attı VİDEO