Çin'de sel felaketi: Barajda oluşan yarık nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

Çin'in güneyi, günlerdir devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketiyle mücadele ediyor. Maysak Tropik Fırtınası'nın etkisiyle birçok yerleşim yerini su basarken, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de bulunan Liulan Barajı'nda meydana gelen yapısal hasar bölgede alarm seviyesinin yükselmesine neden oldu.

BARAJ GÖVDESİNDE YARIK OLUŞTU

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, aralıksız devam eden yoğun yağışların ardından Nanning kentindeki Liulan Barajı'nın gövdesinin iki bölümünde çökme meydana geldi.

Hasarın ardından barajda oluşan yarık nedeniyle olası taşkın riskine karşı acil önlemler devreye alındı.

300'DEN FAZLA KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, baraj çevresinde yaşayan 300'ü aşkın kişinin tedbir amacıyla yüksek kesimlerdeki güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirilirken, ekiplerin bölgede risk değerlendirme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

SEL SULARI TARIM ARAZİLERİNİ VE ALTYAPIYI VURDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi.

Görüntülerde geniş tarım arazilerinin sular altında kaldığı, telefon direklerinin suya gömüldüğü ve bazı vatandaşların evlerinin çatılarına çıkarak yardım beklediği görüldü.

Bölgede ulaşım ve iletişim altyapısının da selden olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

ACİL DURUM SEVİYESİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI

Nanning kent yönetimi, artan risk nedeniyle sel acil durum müdahale seviyesini 3'ten en yüksek seviye olan 1'e yükseltti.

Kararın ardından arama-kurtarma ekipleri, itfaiye ve diğer acil müdahale birimleri bölgede tam kapasiteyle görev yapmaya başladı.

TROPİK FIRTINA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Çin'in güneyinde etkili olan Maysak Tropik Fırtınası nedeniyle şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, baraj çevresindeki yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlara resmi uyarıları takip etmeleri, zorunlu olmadıkça riskli bölgelere yaklaşmamaları ve tahliye talimatlarına eksiksiz uymaları çağrısında bulundu.